Певица Билли Айлиш рассказала, что мечтает спеть с Рианной

Американская исполнительница Билли Айлиш пришла в восторг, когда узнала, что Рианна хотела бы записать с ней совместную композицию. Об этом сообщил сайт newia.ru .

Айлиш призналась, что Рианна всегда была ее кумиром, и певица не могла даже мечтать о том, что они смогут поработать вместе.

Более того, молодая исполнительница считала свою коллегу недосягаемой, потому что та уже давно является признанной мировой звездой.