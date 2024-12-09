Певица Билли Айлиш рассказала, что мечтает спеть с Рианной
Американская исполнительница Билли Айлиш пришла в восторг, когда узнала, что Рианна хотела бы записать с ней совместную композицию. Об этом сообщил сайт newia.ru.
Айлиш призналась, что Рианна всегда была ее кумиром, и певица не могла даже мечтать о том, что они смогут поработать вместе.
Более того, молодая исполнительница считала свою коллегу недосягаемой, потому что та уже давно является признанной мировой звездой.
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