Певица Белинда Дэвидс захотела написать песню на русском языке

Певица из ЮАР Белинда Дэвидс заявила о желании написать песню на русском языке

Исполнительница песен Уитни Хьюстон Белинда Дэвидс выразила желание написать песню на русском языке. Об этом она заявила в интервью НСН .

«Я бы хотела даже сама написать песню для российской аудитории на русском языке. Почему бы и нет?» — поделилась артистка.

Она назвала свои предыдущие визиты в Россию невероятными. Дэвидс призналась, что уже успела выучить несколько слов на русском языке.

«Я знаю „привет“, „добрый вечер“, „здравствуйте“. Ну и немного бранной лексики!» — отметила артистка.

Певица добавила, что хотела бы поработать с российскими музыкантами. По ее словам, атмосфера в России настолько вдохновляющая, что ей хочется писать песни.

Дэвидс приехала в Москву с концертом «Уитни Хьюстон Шоу». Она исполнит хиты американской певицы 20 и 21 июня.

Уитни Хьюстон умерла 11 февраля 2012 года. Ее нашли лежащей вниз головой в ванне гостиничного номера. Рядом с певицей была открытая бутылка шампанского и запрещенное вещество.