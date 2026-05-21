Певица Анна Семенович призналась, что на слова хейтеров смотрит со снисхождением и жалостью

Телеведущая, актриса и певица Анна Семенович в интервью Леди.Mail.ru поделилась своими мыслями о критике в свой адрес. По ее словам, если бы у нее не получалось петь и чувствовать себя на сцене уверенно, зрители бы просто перестали приходить на ее выступления.

«Поэтому такие комментарии — это вопрос вкусовщины и частное мнение. И комментаторы имеют на него полное право», — отметила певица.

Она также подчеркнула, что удалять комментарии нет смысла, ведь есть люди, которые любят ее творчество, и те, кому оно не нравится. Каждый может выбрать артиста по душе.

«На слова хейтеров я давно смотрю со снисхождением и даже какой-то жалостью. Печально, что у таких людей единственный способ самовыразиться — написать гадость известному человеку», — подытожила Семенович.