Певица Анна Плетнева установила рекорд России

Певица Плетнева провела самую массовую тренировку по сайклингу в России

Фото: РИА «Новости»

В музее-заповеднике «Коломенское» в Москве 27 июля прошла самая массовая сайкл-тренировка в России. Ее провела певица Анна Плетнева. Запись об этом появилась в Книге рекордов страны.

«Изюминкой фестиваля фитнеса и здорового образа жизни стал рекорд России по самой массовой сайкл-тренировке вместе с солисткой группы „Винтаж“ Анной Плетневой. В установлении рекорда приняли участие 102 человека», — сообщили в организации.

Артистка пришла на тренировку в спортивном топе и шортах, а на ноги надела туфли с каблуком. Она не только крутила педали вместе со зрителями, но и на протяжении 30 минут исполняла свои хиты вживую.

Ранее Плетнева рассказала, что чуть не умерла на сцене из-за конфетти. Фольгированная фигурка в виде сердца залетела ей прямо в дыхательные пути.

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