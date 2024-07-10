Певица Анита Цой рассказала об атаке гигантских слизней на ее огород

Певицу Аниту Цой можно назвать настоящим фермером, ведь на ее огороде растут 26 видов овощей, ягод и фруктов. В беседе с сайтом MK.Ru звезда рассказала, с какой проблемой столкнулась в этом году.

По словам артистки, ее участок атаковали гигантские испанские слизни.

«Я увидела дырки на капусте и думала, что это из-за града, а оказалось, что всему виной липкие рогатые монстры. <…> Они съедают листья до самого основания», — поделилась Цой.

Певица собирается бороться с вредителями традиционным способом. Она сообщила о планах рассыпать золу и уложить на дорожки листья помидоров.