Певица Алсу заявила о готовности экспериментировать в творчестве

Певица Алсу заявила о готовности экспериментировать в карьере и вернуться к активной работе. Об этом артистка рассказала в интервью KP.RU .

По словам исполнительницы, у нее появились силы для творчества и желание вернуться к насыщенному рабочему графику, поэтому слушателям стоит ждать новых песен и концертов. Певица добавила, что стала свободнее относиться к своей музыке и сценическому образу.

«Мне хочется экспериментировать, удивлять — прежде всего саму себя. Я сейчас гораздо свободнее отношусь к музыке и к своему образу, чем раньше. Не хочу ставить себе рамки: "Алсу должна петь только вот так"», — призналась артистка.

Она подчеркнула, что хочет пробовать новое, но стремится сохранять искренность перед зрителями.