Певица Алсу призвала звезд вести себя прилично и не устраивать скандалы

Известная певица Алсу посетила пресс-завтрак МУЗ-ТВ, который был посвящен грядущей музыкальной премии. В ходе встречи с представителями СМИ артистка поделилась секретами своего успеха и дала советы, как стать настоящей легендой в музыкальном мире и шоу-бизнесе, сообщила «Жизнь» .

«Для начала прилично себя вести, не устраивать каких-то скандалов. Просто быть хорошим примером для молодого поколения, на который можно равняться», ― сказала 41-летняя исполнительница.

Алсу подчеркнула, что артист — это пример для молодежи, поэтому нужно вести себя достойно.