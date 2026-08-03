Певица Алсу опровергла стереотип о том, что в творческой среде невозможно построить искренние отношения

Певица Алсу Абрамова, более известная под сценическим именем Алсу, в интервью корреспонденту ИА НСН поделилась своими взглядами на дружбу и профессиональное общение в шоу-бизнесе. Артистка опровергла распространенный стереотип о том, что в творческой среде невозможно построить искренние отношения.

По словам артистки, главным критерием для нее является искренность: она не терпит фальши и неискренности, поэтому при малейшем дискомфорте просто прекращает общение с человеком без лишних объяснений. При этом певица уверена, что настоящая дружба в шоу-бизнесе существует, если между коллегами нет зависти и конкуренции.

Алсу подчеркнула, что ей одинаково комфортно работать как с мужчинами, так и с женщинами, однако именно с представительницами своего пола получается максимально расслабиться и быть собой. В зрелом возрасте она нашла близкую подругу по духу — певицу Еву Власову. Артистка назвала ее человеком, который чувствует ее душу, отметив, что они действительно очень близко общаются. Помимо этого, исполнительница сохраняет теплые отношения с представителями старшего поколения артистов, с которыми дружит еще с детских лет. Разговор состоялся в рамках IV Регаты Radio Monte Carlo.