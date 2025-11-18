Певица Алиса Вокс рассказала о своей работе над новым альбомом группы «СерьГа»

Певица Алиса Вокс рассказала ИА НСН о своей работе над новым альбомом группы «СерьГа». По ее словам, пластинка больше побуждает к размышлениям, чем к развлечениям.

Вокс отметила, что тексты песен заслуживают особого внимания, так как они глубоки и осмысленны. Она подчеркнула, что альбом вызывает приятные воспоминания и ассоциируется с теплым звуком, напоминающим музыку прошлых лет.

Артистка также выделила песню «Голоса», назвав ее своим любимым треком. Она подчеркнула, что эта песня обладает ярким звучанием и отсылает к эпохе юности слушателей.