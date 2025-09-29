Певица Алена Свиридова назвала кукурузные чипсы начос самой вредной пищей, которую она иногда ест

Российская певица Алена Свиридова в интервью сайту Леди Mail.ru призналась, что не прилагает никаких усилий для поддержания цветущего внешнего вида.

Исполнительница отметила, что не любит сладкое и вредные продукты. Единственное, что она себе изредка позволяет, – это кукурузные чипсы начос.

«Я считаю, что есть две вещи, которые определяют то, как ты выглядишь: это твое физическое здоровье и твое ментальное здоровье. И насколько ты открыт миру, насколько радуешься жизни, то настолько и выглядишь, все это отражается на лице», —рассказала звезда.

Свиридова добавила, что рано просыпается и много ходит. Певица любит вести подвижный образ жизни не из-за необходимости, а потому что ей так нравится.