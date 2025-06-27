Певица Айза предложила запретить называть детей абсурдными именами в честь персонажей

Певица Айза поделилась мыслями о законопроекте, предложенном депутатами Госдумы, который касается запрета на некоторые имена для детей. Об этом сообщил « Абзац ».

По мнению артистки, такие меры могут иметь смысл в ситуациях, когда родители выбирают странное имя для ребенка в честь персонажа из мультфильма или даже какого-либо предмета.

«Есть какие-то суперабсурдные имена. Допустим, Боруто, Наруто. Это, конечно, странно. Или называть детей предметами», — заявила звезда.

У Айзы двое сыновей — Сэм и Элвис. Исполнительница выразила надежду, что иностранные имена не попадут под запрет.