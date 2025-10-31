Певица Ая из «Города 312» вернется на сцену после инсульта

Солистка поп-рок-группы «Город 312» Ая вновь появилась на сцене после тяжелого инсульта, который стал осложнением после перенесенного ковида. Артистка призналась, что процесс восстановления был долгим и сложным, но она все равно решила выступить вместе с новой солисткой группы Дианой Макаровой. Об этом стало известно KP.RU .

Певица поделилась своими впечатлениями от текущего состояния голосовых связок: «Голосовые связки работают лучше, чем я ожидала. Наш звукач мне тут на студии сказал: „Ты знаешь, я думал, с голосом будет хуже, но ты — молодец!“»

Во время выступления на юбилее «Золотого граммофона» Аю вывезли на сцену в кресле, так как петь ей пока тяжело. «Врачи ничего не говорят, это я сама чувствую, что процентов на 60 голосовые связки восстановлены», — рассказала артистка.

После инсульта певице пришлось заново учиться правильно дышать. Сейчас она чувствует себя лучше и благодарит всех, кто помог ей в трудный момент: продюсера, директора, родных и поклонников.