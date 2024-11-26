Певица Адель намекнула, что может не вернуться к концертным выступлениям

Певица Адель во время своего последнего выступления в Лас-Вегасе намекнула, что может больше не вернуться в музыке. Она плакала на сцене, рассказав, что до этого проплакала весь день, сообщило издание The Sun.
Как уточнил сайт «7Дней», у певицы пока нет конкретных планов на будущее. Она точно уверена в том, что будет больше времени проводить со своим сыном Анжело и любимым мужчиной Ричем Полом.
После двухлетних интенсивных выступлений артистка почувствовала, что у нее заканчиваются силы. Адель призналась, что готова перевернуть страницу и начать жизнь «как нормальная женщина». Певица хочет наслаждаться семейной жизнью вместе с новым возлюбленным.
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