Певица Адель намекнула, что может не вернуться к концертным выступлениям

Певица Адель во время своего последнего выступления в Лас-Вегасе намекнула, что может больше не вернуться в музыке. Она плакала на сцене, рассказав, что до этого проплакала весь день, сообщило издание The Sun .

Как уточнил сайт «7Дней», у певицы пока нет конкретных планов на будущее. Она точно уверена в том, что будет больше времени проводить со своим сыном Анжело и любимым мужчиной Ричем Полом.

После двухлетних интенсивных выступлений артистка почувствовала, что у нее заканчиваются силы. Адель призналась, что готова перевернуть страницу и начать жизнь «как нормальная женщина». Певица хочет наслаждаться семейной жизнью вместе с новым возлюбленным.