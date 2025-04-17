Певец Вячеслав Бутусов: после апокалипсиса — вечная жизнь или вечная смерть

Российский рок-исполнитель Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» 10 апреля представили новый музыкальный альбом под названием «Мертвец». Работа над ним началась еще в период пандемии, рассказал певец в интервью автору «Сноба» Егору Спесивцеву.

По словам музыканта, все песни, вошедшие в альбом, — это те или иные переживания человека, так как мы живет в мире нескончаемых конфликтов — от семейных до международных. Бутусов отметил, что «Мертвец» — это музыка об апокалипсисе.

«После апокалипсиса — вечная жизнь или вечная смерть. И к тому, и к другому нужно быть готовым», — подчеркнул артист.

Сейчас музыканты уже работают над выходом следующего альбома. По мнению Бутусова, он должен стать еще более жизнеутверждающим.