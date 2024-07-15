Певец Томас Н’Эвергрин рассказал, что готовит борщ лучше русской жены
Датский певец Томас Н’Эвергрин уже девять лет женат на русской актрисе Валерии Жидковой, но изысками национальной кухни она его не балует. Об этом он рассказал MK.RU.
По словам исполнителя, жена очень способствовала тому, что он теперь очень неплохо говорит по-русски. Она занималась с супругом и обучала его. А вот повар из нее менее успешный, чем лингвист.
«На самом деле я делаю борщ лучше нее», — рассказал Н’Эвергрин.
Он добавил, что его жена сейчас в Дании, и он по ней очень скучает. Сам певец пока находится на съемках в Белоруссии.