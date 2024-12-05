Певец Стас Пьеха заявил, что дни, проведенные в детском доме, дали ему монументальную мужскую базу

Певец Стас Пьеха выступил в эфире программы «Тема» на телеканале RU.TV . Во время интервью он рассказал, как на его личности отразились дни, проведенные в детском доме.

За стенами детдома, отметил музыкант, существовали свои правила, которые многому его научили. По словам артиста, воспитанники таких учреждений отличаются от детей, играющих во дворах обычных домов.

«Они жили строго по какому-то кодексу, нельзя было „стучать“. Мне очень это многое дало, у меня есть монументальная база мужская, во многих жизненных ситуациях меня это выручало», — заявил Пьеха.

Артист сообщил, что жизнь в детском доме дала фундаментальные ценности, за которые он благодарен, добавил сайт KP.RU.