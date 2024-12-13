Певец Стас Пьеха рассказал, что не сидит на сайтах знакомств

Одним из самых завидных избранников российского шоу-бизнеса считается 44-летний Стас Пьеха. Сейчас у певца нет отношений, однако он не ставит крест на своей личной жизни. Об этом артист сообщил в интервью сайту mk.ru .

«Я теперь один и счастлив наконец-то. Это состояние пока очень мне нравится. Скажем так, я временно один и никого не ищу», — заявил исполнитель.

Пьеха отметил, что с возрастом научился по определенным тревожным сигналам определять меркантильные интересы девушек. Кроме того, холостяк не сидит на сайтах знакомств. Певец назвал это пустой тратой времени и отметил, что с легкостью может заговорить с понравившейся особой на улице или в социальных сетях.