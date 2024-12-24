Певец Стас Михайлов: самым необычным подарком поклонников стала гитара из конфет

Российский певец Стас Михайлов в беседе с корреспондентом Пятого канала поделился воспоминаниями о самом необычном подарков, полученном от поклонников.

Исполнитель рассказал, что получал множество оригинальных презентов. Например, артисту дарили икону его покровителя — святого Вячеслава Чешского. Однако больше всего Михайлова впечатлил другой сюрприз поклонников, пишет сайт kp.ru.

«Они подарили мне гитару из конфет. Сделал очень красиво мой фан-клуб», — отметил Михайлов во время концерта «Рождество с Григорием Лепсом».