Певец Стас Михайлов: самым необычным подарком поклонников стала гитара из конфет

Российский певец Стас Михайлов в беседе с корреспондентом Пятого канала поделился воспоминаниями о самом необычном подарков, полученном от поклонников.
Исполнитель рассказал, что получал множество оригинальных презентов. Например, артисту дарили икону его покровителя — святого Вячеслава Чешского. Однако больше всего Михайлова впечатлил другой сюрприз поклонников, пишет сайт kp.ru.
«Они подарили мне гитару из конфет. Сделал очень красиво мой фан-клуб», — отметил Михайлов во время концерта «Рождество с Григорием Лепсом».
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