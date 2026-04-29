Певец Стас Михайлов поделился, что жена вернула его к жизни во время тяжелой болезни

Во время тяжелой болезни коронавирусом Стас Михайлов оказался на грани жизни и смерти. В эфире радио «Комсомольская правда» певец поделился, как в самый трудный момент его спасла жена Инна.

В самом начале пандемии Стас Михайлов одним из первых заболел ковидом. Тогда еще не было понимания, как лечить инфекцию. Болезнь у исполнителя протекала тяжело: легкие были поражены, а температура не спадала. Врачи не могли дать точных прогнозов. Артист даже решил уйти из больницы домой, чтобы хотя бы увидеть детей, хотя и держался от них на расстоянии.

«Моя жена не побоялась, вытащила меня. Инна была все время рядом, делала мне уколы. И не заболела, кстати! Сама какой-то антибиотик нашла, и он меня поставил на ноги», — рассказал певец.

По словам исполнителя, его жена Инна не раз проявляла себя именно в такие непростые моменты жизни. Она поверила в него еще тогда, когда у него ничего не было, и с тех пор остается его верной опорой.