Певец Сергей Жуков обратился в Верховный суд из-за фонограмм

Исполнитель Сергей Жуков подал иск в Верховный суд по поводу спора о правах на фонограммы группы «Руки вверх!». Дело передали на изучение, его карточку опубликовали на сайте инстанции.

Еще один истец — бывший участник и сооснователь коллектива Алексей Потехин. Ответчиками выступили первый продюсер группы Андрей Маликов и лейбл «Джем».

«Поступил иск Жукова Сергея Евгеньевича и Потехина Алексея Евгеньевича о признании договора о передаче исключительных прав на фонограммы недействительной (ничтожной) сделкой», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда.

Также истцы потребовали признать недействительным договор о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм. Спор касается 13-ти композиций, в числе которых: «Чужие губы», «Крошка моя» и «Ну где же вы, девчонки».

В декабре Жуков вместе с лейблом «Первое музыкальное издательство» обратился в Следственный комитет и Верховный суд из-за блокировки посвященного «Руки вверх!» фильма. Причиной удаления картины с интернет-ресурсов стал спор о правах на фонограммы песен.