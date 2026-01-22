Певец Сергей Жуков допустил выход второй части фильма о группе «Руки вверх!» в 2026 году

Лидер музыкальной группы «Руки вверх!» и создатель фильма о ней Сергей Жуков сообщил в беседе с Общественной Службой Новостей , что в текущем году может выйти продолжение популярного проекта.

По словам артиста, первая часть фильма была хорошо принята зрителями и критиками. Теперь авторы готовят продолжение и планируют отметить 30-летний юбилей группы с размахом.

«Мы сейчас ведем активную работу, всех деталей раскрывать не могу. Но мы все в предвкушении и в приятном волнении», — признался певец.

Музыкант отметил, что съемки первого сезона проходили в сложных условиях, но команда готова к новым вызовам.