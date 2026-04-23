Певец Сергей Пенкин осудил стиль и образование современных звезд

На ежегодной премии Fashion People Awards Сергей Пенкин стал обладателем награды в номинации «Артист легенда», как сообщает корреспондент URA.RU . В ходе мероприятия певец высказал свои мысли о современной моде и музыке, выразив недовольство по поводу отсутствия должного образования у многих артистов.

Сергей Михайлович подчеркнул важность профессиональной подготовки.

«Артисты должны выходить на сцену с образованием. Ужасно, когда без него! Это как прийти к врачу без образования. И как он будет лечить?» — отметил исполнитель.

Пенкин отметил, что в современном шоу-бизнесе наблюдается нехватка артистов, способных оставить значительный след в индустрии, и связывает это с отсутствием профессионального образования у многих исполнителей. Он также выразил разочарование по поводу внешнего вида некоторых звезд на сцене, считая, что чрезмерное оголение недопустимо.