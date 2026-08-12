Певец Сергей Лазарев заявил, что важно воспитывать детей на собственном примере
Популярный российский певец Сергей Лазарев поделился своими взглядами на воспитание детей. Он рассказал KP.RU, что старается привить своим детям желание помогать другим людям.
Лазарев подчеркнул, что дети учатся в первую очередь на примере взрослых. По его словам, важно не только говорить о сострадании, но и совершать добрые поступки вместе с детьми.
«Можно долго говорить о сострадании, но гораздо важнее вместе поехать в приют, помочь животным, поддержать тех, кому сейчас трудно», — заявил певец.
Исполнитель выразил надежду, что его дети будут помнить о важности помощи другим на протяжении всей жизни.