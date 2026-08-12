Певец Сергей Лазарев заявил, что важно воспитывать детей на собственном примере

Популярный российский певец Сергей Лазарев поделился своими взглядами на воспитание детей. Он рассказал KP.RU , что старается привить своим детям желание помогать другим людям.

Лазарев подчеркнул, что дети учатся в первую очередь на примере взрослых. По его словам, важно не только говорить о сострадании, но и совершать добрые поступки вместе с детьми.

«Можно долго говорить о сострадании, но гораздо важнее вместе поехать в приют, помочь животным, поддержать тех, кому сейчас трудно», — заявил певец.

Исполнитель выразил надежду, что его дети будут помнить о важности помощи другим на протяжении всей жизни.