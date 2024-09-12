Певец Розенбаум сравнил Петербург с квартирой, где живут его братья и сестры

Певец и поэт Александр Розенбаум рассказал об отношении к изменениям в родном Санкт-Петербурге.

Как сообщило СМИ, в своей речи музыкант вспомнил латинскую пословицу «Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними». Исполнитель отметил, что видит Северную столицу как свою квартиру.

«Да, что-то подремонтировали в ней, что-то еще надо, но здесь живут люди, мои соседи, братья и сестры. И все, что происходит с моим городом, — это все происходит с моим домом и со мной», — подчеркнул певец.

По его словам, невозможно повлиять на течение времени, однако важно обзавестись друзьями и соседями.