Певец Прохор Шаляпин рассказал, что вряд ли решится еще раз жениться

Певец, шоумен и участник различных ТВ-шоу Прохор Шаляпин признался, что вряд ли еще раз решится на официальное оформление отношений в загсе. Об этом он рассказал в беседе с Леди Mail.ru .

По мнению шоумена, институт брака давно себя изжил. Жить в гармонии можно и не будучи женатыми, поскольку штамп в паспорте не гарантирует никакого счастья, подчеркнул Шаляпин.

Отмечается, что третий брак шоумена закончился для него вдовством. Спустя два месяца после регистрации отношений супруга Татьяна Дэвис скончалась от коронавируса.