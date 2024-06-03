Певец Прохор Шаляпин рассказал, что вряд ли решится еще раз жениться

Певец, шоумен и участник различных ТВ-шоу Прохор Шаляпин признался, что вряд ли еще раз решится на официальное оформление отношений в загсе. Об этом он рассказал в беседе с Леди Mail.ru.

По мнению шоумена, институт брака давно себя изжил. Жить в гармонии можно и не будучи женатыми, поскольку штамп в паспорте не гарантирует никакого счастья, подчеркнул Шаляпин.

Отмечается, что третий брак шоумена закончился для него вдовством. Спустя два месяца после регистрации отношений супруга Татьяна Дэвис скончалась от коронавируса.

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