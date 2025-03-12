Певец Пит Джейсон рассказал, что перестал видеть необходимость в официальном браке

Участник золотого состава группы «Премьер-министр» сейчас находится в третьем браке, однако супруги не стали официально оформлять отношения. О своем отношении к женитьбе певец рассказал в интервью сайту «Жизнь».
Исполнитель рассказал, что его нынешняя жена Яна раньше была замужем. Обсуждая вопрос официального оформления брака, супруги пришли к выводу, что им комфортно без этих условностей.
«Почему я официально не женюсь сейчас? Просто не вижу в этом необходимости. Не очень верю в эти штампы в паспорте», — сказал Джейсон.
Музыкант добавил, что с Яной они сразу же прошли вместе самые трудные времена: болезни близких и практически полное отсутствие денег.
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