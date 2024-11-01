Певец Николай Басков и рэпер Серега сняли совместный клип про мошенников

Российский певец Николай Басков рассказал о тематике клипа, который они сняли вместе с рэпером Серегой (Сергеем Пархоменко). Подробности совместной творческой работы у артистов узнало издание NEWS.ru .

Певец признался, что они затронули в клипе острую и актуальную тему — тему мошенничества. По его словам, он, как и его другие коллеги по цеху, хотят, чтобы люди не были такими доверчивыми и не отдавали свои последние деньги аферистам.

«Мы сделали клип на очень известную и любимую всеми тему — мошенники. Мы хотим, чтобы все были счастливы», — процитировал сайт kp.ru Баскова.

Серега, в свою очередь, добавил, что видео является больше, чем просто клипом. По словам знаменитости, отснятую работу можно смело называть социальной рекламой.