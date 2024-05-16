Певец Маликов рассказал, что в следующем году устроит большой юбилейный концерт | 360°

Знаменитости 16 мая 2024, 13:54 Певец Маликов рассказал, что в следующем году устроит большой юбилейный концерт

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Певец и композитор Дмитрий Маликов рассказал, что в 2025 году устроит для своих поклонников большой юбилейный концерт. Об этом он сообщил ИА НСН.

По словам музыканта, он готовит новые обработки для уже полюбившихся хитов, а также новые песни. Кроме того, Маликов готовит коллаборации.

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«Много занимаюсь джазом сейчас. Очень бы хотел принять участие и в фестивале „Нашествие“. Ждите, слушайте», — рассказал он.

Маликов добавил, что сейчас так загружен работой, что даже не успевает спланировать летний отпуск. Пока они с женой не решили, как будет отдыхать семья.

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