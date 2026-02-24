Певец Кирилл Туриченко рассказал, что его личная жизнь тесно переплетается с творчеством

Певец, актер, солист популярной группы Иванушки International Кирилл Туриченко в интервью сайту Леди Mail.ru рассказал, что его личная жизнь тесно переплетается с творчеством. Он отметил, что ему часто задают вопрос об изменениях в его жизни, но, по его словам, ничего не изменилось.

Артист поделился, что они с супругой давно были вместе и расписались на съемках его клипа «Я хочу любви» за год до того, как отметили событие с друзьями. Туриченко написал песню «Дай мне любовь», когда узнал о беременности жены. Свадьба певца прошла в стиле «Волшебной лампы Алладина», а роль Алладина стала для артиста первым театральным опытом.

Сейчас Кирилл Туриченко выпустил песню «Я тебя никогда никому не отдам», которую посвятил супруге и малышу. Певец подчеркнул, что жена поддерживает его во всех творческих начинаниях, и их связь становится крепче с каждым днем.