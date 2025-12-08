Певец Киоссе заявил, что новая песня «Целую» стала результатом творческих метаний

Певец Никита Киоссе дал интервью сайту Леди Mail . В беседе он поделился впечатлениями от создания нового трека «Целую».

По словам артиста, последние шесть месяцев его жизни были отмечены серьезными изменениями и творческими экспериментами.

«Во всем есть свои плюсы — песня „Целую“ стала как раз-таки результатом моих метаний», — отметил исполнитель.

Он пояснил, что композиция создавалась при участии других музыкантов, которые задействовали различные инструменты: гитары, бас-гитары и барабаны. На взгляд Киоссе, трек получился классным.