Певец Юрий Лоза рассказал, что его настроение часто зависит от погоды

Многие люди чувствуют ухудшение настроения из-за плохой погоды и ищут способы улучшить его. Даже знаменитости не застрахованы от хандры в дождливый сезон. Общественная Служба Новостей спросила у звезд, как они справляются с плохим настроением. Певец Юрий Лоза признался, что его настроение часто зависит от погоды.

«Вот сейчас у нас вместо лета в Москве черт-те что: ни солнца, ни жары. И конечно, хочется чтобы выглянуло солнышко, была хорошая погода», — отметил Лоза.

По словам певца, когда ему сильно хочется тепла, он с семьей отправляется на юг. Чаще всего Лоза ищет спасение от непогоды и плохого настроения на курортах Крыма и Краснодарского края.

«Я еду в Форос, Ялту, Анапу, Геленджик. Да куда угодно, где можно погреться на солнышке, сделать шашлыки и выпить прохладного пива, не опасаясь простудиться», — поделился исполнитель.

Лоза подчеркнул, что в ближайшее время планирует отправиться на российский юг, чтобы хотя бы на время избавиться от мыслей о московской непогоде.