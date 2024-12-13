Певец Григорий Лепс признался, что никогда не сможет отказаться от общения с друзьями и женщинами
Общение с женщинами и друзьями крайне важный аспект для российского певца Григория Лепса. Об этом он рассказал в интервью News.ru во время музыкальной церемонии «Золотой граммофон».
«От общения с друзьями, от женщин никогда не откажусь», — цитирует исполнителя сайт kp.ru.
Григорий Лепс также отметил, что отказался от получения музыкальных наград, потому что ему уже некуда складывать статуэтки. Последний раз артиста награждали около пяти лет назад.
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