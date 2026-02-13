Певец Эмин Агаларов планирует построить горнолыжный курорт в Сочи

Предприниматель и певец Эмин Агаларов заявил, что его компания находится на высокой стадии переговоров о создании горнолыжного курорта Sky Breeze в Сочи. Об этом бизнесмен сообщил РИА «Новости Недвижимость» .

«В России все время рассматриваю какие-то площадки. Но, поскольку рынок недвижимости страны сегодня испытывает определенные сложности, в которых можно развиваться, это может быть только что-то премиальное и небольшое. В достаточно высокой стадии переговоров у нас находится проект Sky Breeze — горнолыжный курорт в Сочи», — сказал Агаларов.

Ранее бизнесмен планировал строительство отелей на берегу Каспийского моря в Дагестане. Новый проект в Сочи станет частью горнолыжного кластера.

Предприниматель Агаларов, широко известный под псевдонимом Emin, также является народным артистом Азербайджана и заслуженным артистом Республики Адыгея. Его отец, Араз Агаларов, — экс-владелец сгоревшего «Крокус Сити Холла».