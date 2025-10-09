Певец Ефрем Амирамов умер в больнице Нальчика

Певец Ефрем Амирамов умер в больнице в Нальчике на 70-м году жизни. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в медицинском учреждении.

По его информации, артист в последние годы тяжело болел. Telegram-канал Mash сообщал, что музыканта госпитализировали с сепсисом, он находился в реанимации. В 2022 году Амирамов пережил инсульт и два инфаркта.

Самая известная песня в его исполнении — «Молодая», увидевшая свет в 1991 году и написанная самим певцом. В интервью «Радио Шансон» он вспоминал, что написал ее за 15 минут, поссорившись с женой из-за затянувшегося до поздней ночи застолья с друзьями.