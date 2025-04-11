Певец Антон Зацепин рассказал об обострении проблем с позвоночником

Финалист четвертого сезона музыкального проекта «Фабрика звезд» Антон Зацепин в интервью Леди Mail рассказал о проблемах со здоровьем.

Певец отметил, что боли преследуют его с 16 лет из-за травмы спины. За это время исполнитель научился с ними жить. Он признался, что знает, когда нужно сходить на массаж, а когда посетить остеопата.

«А тут все скопом навалилось — болит от шеи до крестца», — сказал Зацепин.

Артист добавил, что на недавних гастролях у него случился приступ. Сейчас член жюри вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» проходит лечение.