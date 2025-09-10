Певец Анатолий Цой задолжал ФНС более 200 тысяч рублей из-за выплат по ИП

Музыкальный исполнитель Анатолий Цой оказался должником Федеральной налоговой службы на сумму свыше 200 тысяч рублей. Об этом сообщил «Постньюс».

Задолженность возникла из-за обязательств музыканта осуществлять выплаты по ИП, связанному с музыкальной деятельностью, записью песен и изданием композиций. Общий долг артиста составил 202 тысячи рублей.

В случае неисполнения обязательств налоговая служба может заблокировать банковские счета певца.

