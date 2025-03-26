Певец Анатолий Цой: съемки с Орейро стали исполнением детской мечты

В 2025 году в прокат выходит кинокартина «Письмо Деду Морозу», в которой певец Анатолий Цой впервые сыграл большую роль. Своими впечатлениями от работы с актрисой Наталией Орейроо артист поделился в интервью Леди Mail .

«Я буду играть шаолиньского монаха в очень крутом актерском составе, в том числе — и с Наталией Орейро. Конечно же, познакомиться и поработать с ней лично было большой честью. Это моя детская мечта!» — отметил исполнитель.

По словам Цоя, уругвайская актриса оказалась не только талантливой артисткой, но и приятным в общении человеком без признаков звездной болезни.