Певец Анатолий Цой: съемки с Орейро стали исполнением детской мечты

В 2025 году в прокат выходит кинокартина «Письмо Деду Морозу», в которой певец Анатолий Цой впервые сыграл большую роль. Своими впечатлениями от работы с актрисой Наталией Орейроо артист поделился в интервью Леди Mail.
«Я буду играть шаолиньского монаха в очень крутом актерском составе, в том числе — и с Наталией Орейро. Конечно же, познакомиться и поработать с ней лично было большой честью. Это моя детская мечта!» — отметил исполнитель.
По словам Цоя, уругвайская актриса оказалась не только талантливой артисткой, но и приятным в общении человеком без признаков звездной болезни.
«Космически высокая плата». На Украине раскритиковали запрет на прямые переговоры с Россией
Мария Погребняк призвала мужей платить домохозяйкам по 250 тысяч рублей
«Нашел труп и забрал его паспорт». Боец ВСУ присвоил себе личность погибшего курянина
Редкую бронемашину CRARRV уничтожили в Курской области
Степаненко отсудила наследство у семьи покойной подруги
Будущий зять Волочковой прогорел. Вскрылась неприятная правда о бизнесмене
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте