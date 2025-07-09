Петр Дранга признался, что черпает вдохновение для творчества от природы

Аккордеонист-виртуоз, заслуженный артист России Петр Дранга ответил на вопросы «Петербургского дневника» после концерта в БКЗ «Октябрьский», посвященного Дню семьи. Он рассказал о своем отношении к музыке и важности творческого процесса.

Петр отметил, что музыка дает ему возможность раскрыть внутренний мир и делиться эмоциями с аудиторией. Композиция, созданная на заре, отражает уникальную энергию природы, которую он переносит в нотах. Восход солнца, по его словам, приносит вдохновение, порождая особые мотивы, характерные именно для утреннего периода суток.

Приводя собственный опыт встречи рассветов в различных географических точках, он подчеркнул, что каждая встреча с природой оставляет неизгладимый отпечаток в творчестве. Концерт в Петербурге стал поводом напомнить зрителям о важности гармонии и взаимопонимания в семье.

Образцом счастливого союза для Петра служат его родители, прожившие совместно более 50 лет. Главный секрет семейного благополучия, по его мнению, заключается в искренности, уважении и открытости партнеров друг к другу.