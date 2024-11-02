Петр Чернышев впервые вышел на лед после смерти Анастасии Заворотнюк

Фигурист Петр Чернышев впервые вышел на лед после смерти супруги Анастасии Заворотнюк. Он принял участие в шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе 2.0» в роли графа Потемкина, написал сайт kp.ru .

Зрители смогут увидеть шоу олимпийской чемпионки до 10 ноября на сцене арены «Мегаспорт». В декабре Татьяна планирует представить новую сказку «Щелкунчик».

Что касается Петра, его спортивная форма не потерялась. Фигурист легко скользит на льду, изображая своего героя — фаворита царицы.

Поклонники Чернышова обратились к нему со сцены и попросили не уходить из танцев на льду в такой сложный для него период.