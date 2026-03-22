Петербуржец попал в балет группы «Винтаж» после танца в зрительном зале

Студент из Санкт-Петербурга на концерте привлек внимание солистки группы «Винтаж» Анны Плетнева своим зажигательным танцем в зрительном зале. Артистка пригласила парня в свой балет, об этом написало издание KP.RU .

Владимир Агеев, 21-летний студент ПГУПС, в детстве увлекался танцами. Он выучил движения балета и на концерте «Винтажа» повторил весь танец. Плетнева заметила танцора в зрительном зале и позвала его на сцену. Парень не растерялся и четко отработал в коллективе.

После нескольких песен солистка пригласила Агеева в тур, на что тот ответил согласием. Владимир признался, что его всегда цепляла хореография группы «Винтаж», поэтому к концерту в декабре 2025 года он подготовился.

«Я выучил движения по видео с концертов. Потребовался почти месяц. У меня уже есть такая привычка: достаточно пару раз посмотреть и примерно понимаешь движения. Мое танцевальное прошлое помогает», — рассказал студент изданию.

Владимир уже участвует в гастролях «Винтажа», но считает себя непрофессиональным танцором, поэтому записался в танцевальную студию и тренажерный зал.

Агеев учится на психолога, сейчас он на четвертом курсе. Бросать учебу парень не собирается.