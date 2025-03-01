Первый квадробер. В интернете всплыло архивное видео с Жириновским

Жириновский отдыхал с друзьями в заведении, когда к нему подвели мужчину на поводке и в наморднике. «Пес» громко залаял и бросился на политика. Лидер ЛДПР осадил его, потом потрепал по голове и угостил жвачкой, которую нашел в кармане.

Кулик известен как один из первых российских акционистов. Перформанс с собакой он устраивал в развлекательных клубах. Художник вел себя, как пес — ползал на четвереньках, обнюхивал людей и лаял.

Жириновский умер в 2022 году, но в России до сих пор популярны его пророчества. Ранее в интернете появился ролик с прогнозом о возобновлении конфликта на Ближнем Востоке и угрозе третьей мировой войны.