Первый квадробер. В интернете всплыло архивное видео с Жириновским

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский при жизни принял участие в перформансе притворившегося собакой художника Олега Кулика. Видео акции показал RuTube-канал «Бомбические 90-е».
Жириновский отдыхал с друзьями в заведении, когда к нему подвели мужчину на поводке и в наморднике. «Пес» громко залаял и бросился на политика. Лидер ЛДПР осадил его, потом потрепал по голове и угостил жвачкой, которую нашел в кармане.
Кулик известен как один из первых российских акционистов. Перформанс с собакой он устраивал в развлекательных клубах. Художник вел себя, как пес — ползал на четвереньках, обнюхивал людей и лаял.
Жириновский умер в 2022 году, но в России до сих пор популярны его пророчества. Ранее в интернете появился ролик с прогнозом о возобновлении конфликта на Ближнем Востоке и угрозе третьей мировой войны.
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