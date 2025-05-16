Первый кассационный суд подтвердил отказ в принятии иска Крида против Мизулиной

Первый кассационный суд общей юрисдикции не стал отменять решения нижестоящих инстанций по иску певца Егора Крида к ассоциации «Лига безопасного интернета» и ее главе Екатерине Мизулиной. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил принятые по делу решения нижестоящих судов без изменения», — заявили в пресс-службе.

Судья посчитали, что нет правовых оснований для удовлетворения иска.

Скандал вокруг Крида и Мизулиной произошел после ее высказывания на Международном форуме безопасного интернета. Общественный деятель назвала музыканта «главным скамером страны». Певец посчитал, что словосочетание порочит его репутацию, потому что слово «скамер» ассоциируется в обществе как обманщик и аферист.

В итоге Крид подал иск в Замоскворецкий районный суд Москвы, сумма исковых требований составила один миллион рублей.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали ему. В ходе разбирательства назначили лингвистическую экспертизу, которая показала, что в русском языке слово «скамер» не имеет общеупотребительного значения, а также его нет в нормативных словарях. Кассационный суд подтвердил законность этого решения и не увидел основания для их отмены.