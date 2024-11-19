Первый барабанщик Bee Gees Колин Питерсен ушел из жизни

Коллектив британской группы Bee Gees рассказал о смерти первого барабанщика Колина Питерсена, который умер на 79-м году жизни. Об этом сообщил RT со ссылкой на Australian Broadcasting Corporation.

Участники группы выразили свои соболезнования близким и родным музыканта. Колин Питерсен ушел из жизни в понедельник, 18 ноября. О причинах смерти барабанщика коллеги они не сообщили.

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