Первый барабанщик Bee Gees Колин Питерсен ушел из жизни
Коллектив британской группы Bee Gees рассказал о смерти первого барабанщика Колина Питерсена, который умер на 79-м году жизни. Об этом сообщил RT со ссылкой на Australian Broadcasting Corporation.
Участники группы выразили свои соболезнования близким и родным музыканта. Колин Питерсен ушел из жизни в понедельник, 18 ноября. О причинах смерти барабанщика коллеги они не сообщили.
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