Пересильд рассказала, кого из актеров считает опасным партнером

Актриса Юлия Пересильд рассказала о коллегах, вызывающих у нее восторг. В их числе оказался Владимир Машков, который снимался вместе с ней в фильме «Вызов», сообщил сайт Кино Mail.ru .

«Он мегапрофессионал, мегатрудяга. Очень интересный человек. Пересекаться с ним — это просто кайф. Я еще такую вещь скажу: он опасный партнер. <…> Это значит, что партнер в кадре может импровизировать», — объяснила она.

Также Пересильд назвала и себя таким партнером. В эту же категорию, по мнению актрисы, входят Виктория Толстоганова и Елена Лядова.

Ранее Пересильд призналась, что во время съемок фильма «Вызов» думала о смерти. Это произошло, когда их корабль не состыковался с Международной космической станцией с первого раза. Артистка отметила, что такие ситуации часто показывают в фильмах-катастрофах, но для участников киноленты «Вызов» эта опасность оказалась настоящей.