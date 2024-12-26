«Переборщила». У Погребняк начались проблемы со здоровьем из-за экстремально низкого веса

Блогер и предприниматель Мария Погребняк заявила, что в последнее время стремительно теряет вес. На этом фоне ее состояние здоровья ухудшилось: Мария испытывает слабость и постоянную усталость.

«Вчера почувствовала себя плохо. Слабость, усталость. Встала на весы и ужаснулась. Я стремительно теряю вес. Он уже достиг 45 килограмм», — написала она в своем Telegram-канале.

Позже она добавила, что в низком весе ей всегда было комфортно, но сейчас она «немного переборщила».

Осенью этого года Погребняк в четвертый раз стала матерью. Сейчас у сына режутся зубы, рассказала блогер. Из-за этого ребенок почти не спит.

«А еще декабрь — месяц суеты! <…> Не успеваю нормально поесть, нервничаю, и в итоге вес продолжает снижаться», — отметила она.

В мае Погребняк объявила о помолвке с бизнесменом и спортсменом Игорем Головинским. До этого блогер восемь лет была в официальном браке с футболистом Павлом Погребняком. Однако весной 2023 года в СМИ появилась информация о том, что Мария рассталась с мужем из-за его измен. У Марии трое сыновей: Артем, Павел и Алексей.