Пельш рассказал, как получил предложение стать ведущим шоу «Угадай мелодию»
Пельш заявил, что Листьев предложил ему вести передачу «Угадай мелодию»
Телеведущий Валдис Пельш признался, что именно Владислав Листьев предложил ему роль ведущего в шоу «Угадай мелодию». Об этом он рассказал в документальном фильме «Влад Листьев. Улыбка на память», премьера которого состоялась на Первом канале.
Пельш объяснил, что разговаривал с телеведущим о новой передаче. Во время беседы он подчеркнул, что при нем закрывались уже четыре шоу на разных каналах, но это не напугало Листьева.
«Я сказал, мол, Влад, тебя не пугает, что у меня очень большой опыт по закрытию передач, а он сказал: „А у меня большой опыт по открытию передач, давай посмотрим, чей опыт сработает“», — рассказал Пельш.
Листьев был основателем шоу «Угадай мелодию», однако премьера передачи состоялась в 1995 году, уже после его гибели.
Пельш стал временным ведущим КВН вместе с Дмитрием Хрусталевым. Международный союз клуба отказался назначать нового постоянного ведущего после смерти Александра Маслякова.