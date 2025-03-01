Пельш рассказал, как получил предложение стать ведущим шоу «Угадай мелодию»

Телеведущий Валдис Пельш признался, что именно Владислав Листьев предложил ему роль ведущего в шоу «Угадай мелодию». Об этом он рассказал в документальном фильме «Влад Листьев. Улыбка на память», премьера которого состоялась на Первом канале .

Пельш объяснил, что разговаривал с телеведущим о новой передаче. Во время беседы он подчеркнул, что при нем закрывались уже четыре шоу на разных каналах, но это не напугало Листьева.

«Я сказал, мол, Влад, тебя не пугает, что у меня очень большой опыт по закрытию передач, а он сказал: „А у меня большой опыт по открытию передач, давай посмотрим, чей опыт сработает“», — рассказал Пельш.

Листьев был основателем шоу «Угадай мелодию», однако премьера передачи состоялась в 1995 году, уже после его гибели.

Пельш стал временным ведущим КВН вместе с Дмитрием Хрусталевым. Международный союз клуба отказался назначать нового постоянного ведущего после смерти Александра Маслякова.