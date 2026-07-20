Пелагея рассказала о теплом приеме в Сербии, Китае и Канаде

Заслуженная артистка России Пелагея рассказала, что за границей зрители благодарят ее за музыку, знают русские песни и признаются в любви к России, сообщает RT .

Пелагея заметила, что искренняя этническая музыка не нуждается в переводе. По ее словам, через песни, костюмы и манеру исполнения люди лучше понимают различия между культурами и видят, сколько у них общего.

Певица сообщила, что представляла русскую культуру во многих странах, среди которых Китай, Индия, Канада, Израиль, Узбекистан и другие. Она подчеркнула, что такую музыку везде принимают с открытым сердцем.

Отдельно Пелагея выделила Сербию. По ее словам, там каждый раз чувствуется братское отношение, а зрители знают и любят русские песни.

Артистка добавила, что подписчики из Бразилии, Словении и Германии часто одними из первых откликаются на новые публикации. Она отметила, что во время концертов особенно остро чувствует любовь зрителей.