Пелагея назвала Новосибирск и Алтай любимыми местами в России

Заслуженная артистка России Пелагея рассказала, какие города и места в стране для нее особенно важны. Она выделила Новосибирск, Суздаль и Алтай, сообщает RT .

Пелагея призналась, что особенно ценит связь с Новосибирском. Певица назвала Новосибирск своей малой родиной и сообщила, что скучает по городу. По ее словам, когда она приближается к Новосибирской области на поезде или самолете, у нее появляется приятное волнение.

Пелагея также выделила Суздаль. Она вспомнила, что впервые побывала там в музыкальном лагере по программе ЮНЕСКО «Новые имена» и именно тогда поняла, что станет музыкантом.

Артистка добавила, что в лагере познакомилась со многими талантливыми детьми, часть из которых позже стала мировыми звездами. По ее словам, с некоторыми из них она дружит до сих пор, а после Суздаля вместе с Пашей Дешурой основала группу «ПЕЛАГЕЯ».

Отдельно певица упомянула Алтай, куда регулярно ездит отдыхать от городской суеты. Она также сказала, что любит Дальний Восток, Красноярск, Казань, Калининград, Псков, Нижний Новгород и города Золотого кольца.