Павел Деревянко признался, что после свадьбы отношения стали приятнее и нежнее
Известный российский актер Павел Деревянко, который долгое время оставался холостяком, удивил публику, женившись на дизайнере Зое Фуць. Пара дала интервью Леди Mail.
Артист признался, что после свадьбы отношения стали только лучше: спокойнее, приятнее, надежнее и нежнее.
«Для нас регистрация брака была очень важна, и я, как порядочный мужчина, обязан был это сделать», — отметил Деревянко.
Комментируя решение оформить отношения официально, супруга актера указала на желание создать полноценную семью.