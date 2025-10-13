Павел Деревянко признался, что после свадьбы отношения стали приятнее и нежнее

Известный российский актер Павел Деревянко, который долгое время оставался холостяком, удивил публику, женившись на дизайнере Зое Фуць. Пара дала интервью Леди Mail .

Артист признался, что после свадьбы отношения стали только лучше: спокойнее, приятнее, надежнее и нежнее.

«Для нас регистрация брака была очень важна, и я, как порядочный мужчина, обязан был это сделать», — отметил Деревянко.

Комментируя решение оформить отношения официально, супруга актера указала на желание создать полноценную семью.