«Папина улыбка». Вдова Юрия Шатунова показала фото с выпускного сына

Вдова Юрия Шатунова показала фото с выпускного сына в Германии

Фото: РИА «Новости»

Сын Юрия Шатунова окончил школу в Германии. Вдова солиста группы «Ласковый май» Светлана опубликовала фотографии с выпускного в социальных сетях.

На снимке юноша позировал в строгом костюме черного цвета. Публикацию жена Шатунова подписала на немецком языке

«Я невероятно горжусь тобой, ты это сделал! <…> Я уверена, что когда-нибудь появлюсь в твоем самолете в качестве гостя», — написала она.

Подписчики разглядели сходство парня со знаменитым отцом. Некоторые их них написали, что у молодого человека «папина улыбка».

Сын и дочь Шатунова проживают вместе с матерью в Германии. В Москву они приезжают редко. Последний раз семья была в России на открытии памятника на могиле певца на Троекуровском кладбище.

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. До последних дней жизни он оставался очень востребованным артистом.

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